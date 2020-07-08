Резников: В ТКГ согласованы гарантии безопасности для ликвидации пожаров в Луганской области

На заседании Трехсторонней контактной группы согласованы гарантии безопасности для ликвидации пожаров в Луганской области. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщил вице-премьер Украины — первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.



«Данное обращение гуманитарного характера было полностью поддержано координатором ТКГ — представителем ОБСЕ и было в дальнейшем согласовано участниками заседания. Письменное подтверждение гарантий ожидается в ближайшее время», — сообщил он.

Лесной пожар начался в Новоайдарском районе 6 июля. Вчера огонь распространился из-за порывов ветра. По предварительным данным, общая площадь пожара составляет около 5 тысяч гектаров.



В результате пожара погибли по меньшей мере пять местных жителей. Еще один человек умер в больнице. Огнем повреждено и уничтожено более сотни жилых домов. Пострадавшим семьям будут выплачены компенсации.