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Трое украинских военнослужащих ранены на Донбассе в результате обстрелов

08 июля 2020, 18:25

Трое украинских военнослужащих ранены на Донбассе в результате обстрелов

С начала суток 8 июля боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранения получили трое военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА для сброса выстрела ВОГ-25.
Под обстрел попали украинские позиции в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Орехово, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Опытное, Старогнатовка.

«Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые действия — противника, заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери противника уточняются», — добавили в штабе.

Отмечается, что на участках разведения режим «тишина» придерживался.

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