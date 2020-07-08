Трое украинских военнослужащих ранены на Донбассе в результате обстрелов

С начала суток 8 июля боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранения получили трое военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что противник применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА для сброса выстрела ВОГ-25.

Под обстрел попали украинские позиции в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Орехово, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Опытное, Старогнатовка.



«Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые действия — противника, заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери противника уточняются», — добавили в штабе.



Отмечается, что на участках разведения режим «тишина» придерживался.