В Мирнограде на шахте произошел обвал. Погиб горняк

Вчера на шахте в Мирнограде произошел обвал породы. В результате происшествия погиб горнорабочий очистного забоя. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Украины.



«07 июля 2020 года в 21:16 на шахте ОП «Шахта "Центральная" ГП "Мирноградуголь" в монтажном проходе бремсберговой лавы пл. h10 по неизвестным причинам произошло обрушение пород кровли в 70 м от конвейерного прохода», — говорится в сообщении.



По данным Минэнерго, на тот момент в шахте находилось 35 горняков, а непосредственно на аварийном участке — 9 рабочих. Шахтеров оповестили о происшествии и вывели с места аварии.



Погибший Сергиенко Сергей Павлович, 1973 года рождения.



По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 272 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью» Уголовного кодекса Украины.