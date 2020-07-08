В Луганской области потушили один из очагов пожара

Пожар в селе Смоляниново под Севередонецком полностью ликвидирован. Об этом сообщает «РБК-Украина»
со ссылкой на главу сельсовета Смоляниново Руслана Лысакова.
«На границах населенного пункта пожар полностью ликвидирован. Все дома, которые горели потушены. Уже нет риска, что огонь может перекинуться, вроде бы всё его ту ликвидировали. А за границами населенного пункта не могу знать, дымка там пока есть», — рассказал Лысаков.
По его словам, в самом селе от пожара пострадало 59 домов, из них 24 полностью сгорели, 35 — частично.
7 июля во время активной фазы пожара в больницу были эвакуированы 29 детей и 12 взрослых. Но после осмотра медиков, местные жители разъехались домой, либо к родственникам. По состоянию на 16:00 сегодня, в Новоайдарской больнице остается 4 взрослых и 4 ребенка.
По словам Лысакова, большинство местных жителей отказались переселиться в предоставленное для них здание амбулатории.
«Люди уехали домой либо к родственникам. Это не значит, что если дом горел, то всех эвакуировали. Даже есть такие, у кого сгорел дом, а люди остались жить в сарае. Сегодня мы развозили гуманитарную помощь и увидели, что многие люди остались дома. Хотя им предлагали: стоит амбулатория на 30 жилых мест полностью со всеми условиями. Это в том же населенном пункте, для ночевки, например. Но никто не переселился», — добавил он.
Ранее стало известно
, что на заседании Трехсторонней контактной группы были согласованы гарантии безопасности для ликвидации пожаров в Луганской области.