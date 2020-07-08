В ТКГ предварительно согласовано 13 участков для работ по разминированию на Донбассе 

На заседании Трехсторонней контактной группы в среду в формате видеоконференции было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию на Донбассе с возможностью дальнейшей обработки следующих 7 участков. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.



«ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования. В рамках этой работы и во исполнение договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки" было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков», — говорится в сообщении.



Отмечается, что для активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания соответствующей рабочей группы ТКГ.