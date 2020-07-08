Боевика «ДНР» приговорили к четырем годам тюрьмы 

Дергачевский райсуд Харьковской области признал виновным жителя Авдеевки, подозреваемого в участии танковом батальоне группировки «ДНР». Об этом сообщает
пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
«Суд... назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования)», — говорится в сообщении.
Приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.
По данным следствия, житель Авдеевки, находясь в Донецке, вступил в незаконное вооруженное формирование группировки «ДНР». В августе-ноябре 2016 обвиняемый нес боевое дежурство в Петровском районе Донецкой области.
Мужчину задержали во время его попытки попасть на территорию Российской Федерации на пропускном пункте Гоптовка.