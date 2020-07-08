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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

08 июля 2020, 23:59

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

За минувшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области выявили 27 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число пациентов с COVID-19 составило 713. В Луганской области зафиксировано 88 случаев заболевания, из них два — в течение 7 июля.

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области зафиксировано 26 новых случая инфицирования коронавирусом. Один из ранее заболевших скончался — это мужчина в возрасте 63 лет, заявили в группировке «ДНР». С начала пандемии формирование признает 1290 случая COVID-19. Из них 570 человек уже выписаны, а 78 — умерли.

Группировка «ЛНР» заявила о 542 случаях заражения COVID-19, из которых 464 человека выздоровели, 13 — умерли. Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на оккупированной территории нет.

Политика

Рабочая группа по разработке концепции переходного правосудия в отдельных районах Донбасса еще не создана. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий еще пока назвали основные принципы, которыми будет руководствоваться данная модель правосудия.

Франция как участник «нормандского формата» разочарована невыполнением договоренностей лидеров «четверки» по итогу парижского саммита в декабре 2019 года. В частности, отсутствием прогресса в достижении режима «тишины» на Донбассе, заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал участников Трехсторонней контактной группы к обеспечению установления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, учитывая ситуацию, возникшую из-за масштабных лесных пожаров в Луганской области.

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