На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены

За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще трое получили ранения вследствие 14 обстрелов со стороны боевиков. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там указали, что 8 июля боевики применили при этом запрещенные Минскими договоренностям 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты.



В сводке подчеркивается, что «мероприятия по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии» осуществлялись в условиях, когда часть армейских резервов из состава ООС задействована в ликвидации пожара в Луганской области. «Основные же боевые подразделения ВСУ уверенно сдерживали вражескую агрессию, полностью контролируя ситуацию во время выполнения задания на линии разграничения сторон», — добавили в штабе.



Уточняется, что боевики вели огонь по позициям военных у Марьинки, Авдеевки, Старогнатовки, Опытного, Хутора Вольного, Орехово, Новолуганского, Новозвановки, Зайцево.



Кроме того, зафиксированы обстрелы из автоматических станковых гранатометов домов жителей Зайцево. «В результате были повреждены шиферная кровля крыши, разбиты стеклопакеты двух окон и повреждена потолок и стены коридора жилого дома. Жертв и раненых среди гражданского населения, к счастью, нет», — уточнили в штабе.



Отмечается, что украинские военные вчера открывали огонь в ответ «из дежурных огневых средств». По данным украинской разведки 8 июля было ранено двое российских наемников и уничтожен один автомобиль типа «Тигр».



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли. Потерь за текущие сутки среди украинских военных нет, подытожили в штабе.