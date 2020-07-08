Facebook удалили сеть страниц рекламного агентства, которое работало с Порошенко

Facebook прекратил работу десятков страниц и учетных записей, применявшихся, в частности, для влияния рекламным агентством на ход выборов в Украине. Об этом говорится в заявлении главы отдела компании по кибербезопасности Натаниэля Глейхера.



Всего удалены 72 аккаунта в Facebook, 35 страниц и 13 учетных записей в Instagram. Они были объединены в сеть, частично работавшую в автоматизированном режиме в Украине, которая ориентировалась на «внутреннюю аудиторию».



Проведенное расследование позволило установить, что указанные страницы«связаны с рекламным агентством Postmen в Украине.



Отмечается, что эта сеть была особенно активна в период президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.



С ее помощью, как следует из заявления, в частности, «публиковали политические мемы, сатиру и другой контент, в том числе касающийся Крыма, НАТО, экономической политики Украины, внутренней политики, выборов, критики и поддержки различных кандидатов, в том числе Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко и Петра Порошенко».



В заявлении уточняется, что лица, которые использовали данные страницы и аккаунты, пытались скрыть свою личность, а также выдать себя за других людей. Часть страниц была удалена «за разжигание ненависти».



Согласно оценкам Facebook, 766 тысяч учетных записей входили в число подписчиков одной или более страниц, о которых идет речь. Лица, которые управляли данной сетью, потратили около 1,93 миллиона долларов на размещение рекламы в Facebook и Instagram.

Digital-агентство Postmen во время президентских выборов в 2019 году сотрудничало со штабом Петра Порошенко и вело Facebook-страницы с черным пиаром против его соперников.



Во время парламентских выборов его основатель и руководитель Ярослав Ведмидь вошел в штаб партии «Голос» и возглавил dіgital-направление политсилы. При этом он заверял, что Postmen больше не сотрудничает с партией Порошенко «Европейская солидарность».