Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Facebook удалили страницы, которые применялись для влияния на выборы в Украине

09 июля 2020, 08:17

В Facebook удалили страницы, которые применялись для влияния на выборы в Украине

Facebook прекратил работу десятков страниц и учетных записей, применявшихся, в частности, для влияния рекламным агентством на ход выборов в Украине. Об этом говорится в заявлении главы отдела компании по кибербезопасности Натаниэля Глейхера.

Всего удалены 72 аккаунта в Facebook, 35 страниц и 13 учетных записей в Instagram. Они были объединены в сеть, частично работавшую в автоматизированном режиме в Украине, которая ориентировалась на «внутреннюю аудиторию».

Проведенное расследование позволило установить, что указанные страницы «связаны с рекламным агентством Postmen DA в Украине».

Отмечается, что эта сеть была особенно активна в период президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.

С ее помощью, как следует из заявления, в частности, «публиковали политические мемы, сатиру и другой контент, в том числе касающийся Крыма, НАТО, экономической политики Украины, внутренней политики, выборов, критики и поддержки различных кандидатов, в том числе Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко и Петра Порошенко».

В заявлении уточняется, что лица, которые использовали данные страницы и аккаунты, пытались скрыть свою личность, а также выдать себя за других людей. Часть страниц была удалена «за разжигание ненависти». 

Согласно оценкам Facebook, 766 тысяч учетных записей входили в число подписчиков одной или более страниц, о которых идет речь. Лица, которые управляли данной сетью, потратили около 1,93 млн долларов на размещение рекламы в Facebook и Instagram.

ТЕГИ

Организации
Facebook
Прочее
Выборы

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:07
«ЛНР» сообщила о девяти новых инфицированных коронавирусом
08:47
Беспилотник ОБСЕ обстреляли возле участка разведения в районе Петровского
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:50
В «ЛНР» назвали специальности, для которых сократят «бюджетные» места в вузах
15:42
«ЛНР» убирает из названия университета упоминание Тараса Шевченко
13:24
Боевики «ДНР» избили людей, которые хотели попасть в Донецк
10:48
«ДНР» сообщила о 26 заболевших COVID-19 и одном умершем за сутки
09:57
«ЛНР» заявила о 542 случаях COVID-19
08:55
«ДНР» ночью пропустила людей, которые застряли в «серой зоне»
16:03
Более 100 человек застряли в «серой зоне»: не впускает «ДНР»
15:25
В «ДНР» допустили сокращение комендантского часа
11:40
Под Донецком возобновил работу КПВВ после 9 дней перерыва
10:32
«ДНР» сообщила о 22 заболевших коронавирусом и одном умершем за сутки
09:08
Беспилотники ОБСЕ глушили над «серой зоной»
22:08
«ДНР» определит даты пропуска через свой блокпост на КПВВ «Новотроицкое»
все новости
10:07
«ЛНР» сообщила о девяти новых инфицированных коронавирусом
09:48
Минреинтеграции: Украина получит 25 миллионов евро на жилье переселенцам только к концу года
08:52
Число заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 810 человек за сутки
08:47
Беспилотник ОБСЕ обстреляли возле участка разведения в районе Петровского
08:36
В Луганской области продолжают тушить лесные пожары
08:17
В Facebook удалили страницы, которые применялись для влияния на выборы в Украине
08:00
На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
23:57
Боевика «ДНР» приговорили к четырем годам тюрьмы 
22:56
РФ обвинила Украину в отказе от договоренностей по обмену. В ОП согласны на обмен «всех на всех»
22:27
В ТКГ предварительно согласовано 13 участков для работ по разминированию на Донбассе 
21:18
В Луганской области потушили один из очагов пожара
20:50
На Донетчине выявили еще 35 заболевших коронавирусом
19:50
В «ЛНР» назвали специальности, для которых сократят «бюджетные» места в вузах
19:07
В Мирнограде на шахте произошел обвал. Погиб горняк
все новости
ВИДЕО
Резников считает, что Россия может пойти на уступки в переговорах по Донбассу ►
05 июля, 15:18
Секретные поставки газа для «Л-ДНР» и протесты шахтеров в Киеве ►
04 июля, 22:48
Народные средства и альтернативная медицина против коронавируса ►
03 июля, 23:29

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция