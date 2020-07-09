В Луганской области продолжают тушить лесные пожары

В Луганской области продолжается тушение отдельных очагов горения деревьев в трех лесничествах. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям сегодня утром.



Со вчерашнего дня используется пожарная авиация, которая осуществила два сброса воды. Всего к тушению привлечены почти полторы тысячи человек и около 300 единиц техники.



В результате пожара огнем уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов в селе Смоляниново и уничтожено 80 дачных домов кооператива «Волчье озеро».

Фото: ГСЧС

В результате пожара подтверждена гибель 5 человек и 34 человека, из которых 15 детей, были госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обратился 71 человек.



В ГСЧС отметили, что эвакуированы из жилых домов села Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.



Ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 5 тысяч гектаров.

