Беспилотник ОБСЕ обстреляли возле участка разведения в районе Петровского

Во время полета над местностью неподалеку участка разведения сил и средств в районе Петровского в беспилотник миссии ОБСЕ стреляли из стрелкового оружия. Об этом сообщается в отчете миссии.



Команда СММ слышала 30 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии примерно 400 м к востоку.



По оценке наблюдателей, огонь велся по аппарату миссии, который пролетал на тот момент приблизительно в 500 м к востоку, вблизи северо-восточного угла участка разведения



Отмечается, что наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район.