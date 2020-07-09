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Число заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 810 человек за сутки

09 июля 2020, 08:52

Число заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 810 человек за сутки

В Украине за минувшие сутки число заболевших коронавирусом составило 810 человек, при этом выздоровели 665 пациента. 21 человек из числа ранее заболевших умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

За все время пандемии в Украине число инфицированных составляет 51 224 человека. Из них выздоровели — 24 784 человека, умерли — 1 327. Продолжают болеть 26 113 пациентов.

Данные по регионам. Источник: covid19.rnbo.gov.ua

Днем ранее, 8 июля, сообщалось о 807 новых случаях заболевания коронавирусом, 7 июля — о 564, 6 июля — о 543, 5 июля было 823 инфицированных за сутки. 26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд — 1 109 новых заразившихся.

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