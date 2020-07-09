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Минреинтеграции: Украина получит 25 миллионов евро на жилье переселенцам только к концу года

09 июля 2020, 09:48

Минреинтеграции: Украина получит 25 миллионов евро на жилье переселенцам только к концу года

Предусмотренные Германией для Украины 25,5 миллиона евро на покупку жилья для переселенцев, скорее всего, поступят только к концу 2020 года. Об этом сообщила заместительница министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук в эфире телеканала ДОМ.

«В этом году мы уже подошли к подписанию договора, который готовился достаточно долго, между Украиной и Германией, который предусматривает 25,5 миллиона евро, которые будут выделены на обеспечение программы "Доступное жилье" под 3% кредитования. Предполагается, что, скорее всего, эти деньги поступят в наше распоряжение к концу 2020 года. Фактически мы сможем начать их использовать только с 2021 года», — отметила замминистра.

Предполагается, что эти средства будут выделяться в кредит под 3% годовых на протяжении 20 лет.

Голованчук также рассказала о других программах, в рамках которых переселенцы получат жилье в этом и 2021 году.

В частности, по ее словам, несмотря на все бюджетные ограничения и ограничения программ в текущем году, Минреинтеграции удалось отстоять программы по субвенции и компенсации за разрушенное жилье. «Говоря о субвенциях, мы имеем в виду 20 миллионов, которые направлены на программу и позволяют покрывать 30% — со стороны местного бюджета и 70% со стороны бюджета государства для того, чтобы обеспечить ВПЛ жильем. Наверное, это будет где-то до 200 человек, может быть 170 человек, которые в этой программе в этом году смогут получить жилье. Это программа Кабинета министров. Она предполагает совместное финансирование из государственного бюджета и местного бюджета, и направляет средства на обеспечение жилья», — сказала она.

Всего на данный момент существует четыре программы, которые дают возможность получить жилье переселенцам.

«Первая программа — это субвенции, о которых я уже упомянула. Вторая программа — это "доступное жилье", которая в этом году, к сожалению, не была поддержана из-за ограниченного использования бюджетных средств. Третья программа — это ипотека. Четвертая программа, о которой я упомянула также, это деньги, которые поступят в Украину от правительства Германии через фонд KfW. Эти деньги будут направлены опять-таки на 3-процентный кредит, который мы планируем начать использовать, скорее всего, со следующего года. Хотя мы максимально прикладываем усилия, чтобы как можно быстрее закончить все формальные процедуры, которые мы вынуждены сейчас соблюдать», — подытожила Голованчук.

По данным Минреинтеграции, более 17 тысяч семей временно перемещенных лиц остро нуждаются в жилье.

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3 июня между Германией и Украиной было подписано соглашение, согласно которому немецкое правительство выделяет грант на общую сумму 25,5 миллиона евро на жилье для вынужденных переселенцев.

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