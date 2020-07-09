«ДНР» выявила 29 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области было выявлено 29 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировке «ДНР».



Утверждается, что один случай COVID-19 выявлен у женщины, прибывшей 7 июля с подконтрольной Украине территории. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 9 медицинских работников.



Кроме того, за минувшие сутки выздоровели 24 человека.



Всего по состоянию на 9 июля «ДНР» признает 1319 случаев COVID-19. Из них 594 человека уже выписаны, а 78 — умерли. Продолжают болеть 647 пациентов.

На подконтрольной Украине территории Донецкой области зафиксировано 748 случаев COVID-19.



У Минздрава нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.