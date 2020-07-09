Козак о решении конфликта на Донбассе: надежды стремительно рассеиваются

Замглавы администрации президента России Дмитрия Козака заявил, что сторонам не удается начать конструктивный открытый диалог относительно урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.



«Совсем до недавнего времени, примерно до начала марта, были осторожные надежды на конструктивный открытый диалог по всем вопросам урегулирования конфликта. Но в последние месяцы эти надежды достаточно стремительно рассеиваются», — сказал Козак.

На последнем заседании Трехсторонней контактной группы стороны предварительно согласовали 13 участков для разминирования на Донбассе.

Полпред России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что украинская сторона отказалась от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц.



Пресс-служба Офиса президента Украины в свою очередь сообщила, что украинская делегация в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате «всех на всех».