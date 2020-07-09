ОБСЕ: В ТКГ стороны обязались предоставить гарантии для подготовки к открытию КПВВ на Луганщине

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы стороны договорились о предоставлении гарантий безопасности, необходимых для подготовки к открытию КПВВ на Луганщине. Об этом сообщила спецпредставительница действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау.



«Участниками заседания ТКГ также было принято обязательствo о предоставлении гарантий безопасности, необходимых для подготовки к одновременному открытию двух дополнительных контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) вблизи н. п. Золотое и Счастье Луганской области. Подготовительно-строительные работы должны быть завершены не позднее чем через четыре месяца», — говорится в сообщении.



Пресс-служба Офиса президента Украины по итогам заседания ТКГ сообщила, что на заседании ТКГ украинская делегация подчеркнула готовность со своей стороны обеспечить пропуск граждан через все КПВВ для решения гуманитарных вопросов.



В ОП подчеркнули, что вопрос остается нерешенным из-за «неконструктивной позиции другой стороны».