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В Луганской области за сутки выявили троих инфицированных коронавирусом

09 июля 2020, 13:22

В Луганской области за сутки выявили троих инфицированных коронавирусом

За минувшие сутки в Луганской области выявили троих инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает Луганский областной лабораторный центр.

Заболевшие из Белокуракинского, Старобельского районов и города Рубежное.

«Двое новых больных госпитализированы в инфекционное отделение Рубежанской центральной городской больницы. Также, были госпитализированы в связи с ухудшением состояния здоровья, еще двое больных, которые лечились амбулаторно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выздоровели и выписаны в течение суток два человека.

С начала пандемии в области 91 подтвержденный случай инфицирования, уже выздоровели — 72, продолжают лечение — 19, из них 10 — госпитализированы (один человек в реанимационное отделение), другие лечатся амбулаторно.

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