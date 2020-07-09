В Кремле не смогли прокомментировать публикацию якобы разговора Порошенко и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о публикации якобы записи телефонного разговора 2015 года российского лидера Владимира Путина и тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает ТАСС.



«Я не знаю, что [это] за публикация», — сказал Песков, отвечая на вопрос, достоверна ли опубликованная депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем аудиозапись якобы беседы Путина и Порошенко.



Песков подчеркнул, что разговоры глав государств «проходят в закрытом режиме». «Поэтому я не знаю, как там могли сделать запись. Но я не знаю, просто, о чем вы говорите, мы незнакомы с этой публикацией», — добавил представитель Кремля.