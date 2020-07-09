В Раде обещают отдельную квоту в вузы для детей с оккупированных территорий

Для детей из временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей будет отдельная квота на поступление в вузы. Для того, чтобы они не конкурировали с теми, кто сдают внешнее независимое оценивание. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак на пресс-брифинге, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы попросили премьер-министра, чтобы он выделил эту квоту отдельно как дополнение к количеству бюджетных мест, которая есть сейчас в Украине для широкого вступления. Тогда они вообще ни с кем не будут конкурировать. Насколько мне известно, сейчас Министерство образования и науки с Министерством экономики уже на финишной прямой по согласованию этой дополнительной бюджетной квоты», — сказал Бабак.



Он отметил, что такая квота для детей из Крыма и ОРДЛО предположительно будет выделяться каждый год.