На Донетчине появилась еще одна лаборатория для исследований на COVID-19

В Донецкой области поялась еще одна лаборатория для исследования коронавирусной инфекции: тестирования на полимеразную цепную реакцию отныне будут проводить также на базе Торецкого лабораторно центра. Об этом сообщает военно-гражданская администрация Торецка.



Для исследований на COVID-19 в Торецке из областного бюджета Донетчины выделили 1,377 млн гривен.



«Сейчас продолжается изучение предложений для дальнейшего приобретения оборудования для ПЦР лаборатории, которая позволит уменьшить нагрузку на лабораторию в г. Славянск», — говорится в сообщении.



На этой неделе лаборатория иммуноферментного анализа на базе Торецкое городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины» уже начала ИФА тестирование на COVID-19.



Таким образом, в Славянск будут направлять материалы граждан, прибывших из-за рубежа и временно неподконтрольной территории. Это позволит жителям Торецка, Покровска, Селидово и Константиновки быстро получать результаты тестирования на коронавирус: процесс получения результатов тестирования уменьшится с 14 дней до 1-2 дней.



Ранее исследования на коронавирус в Донецкой области проводился в двух лабораториях, расположенных в Славянске и Мариуполе.

С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донецкой области было выявлено 749 случаев заболевания коронавирусом.