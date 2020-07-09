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На Донетчине появилась еще одна лаборатория для исследований на COVID-19

09 июля 2020, 18:22

На Донетчине появилась еще одна лаборатория для исследований на COVID-19

В Донецкой области поялась еще одна лаборатория для исследования коронавирусной инфекции: тестирования на полимеразную цепную реакцию отныне будут проводить также на базе Торецкого лабораторно центра. Об этом сообщает военно-гражданская администрация Торецка.

Для исследований на COVID-19 в Торецке из областного бюджета Донетчины выделили 1,377 млн гривен.

«Сейчас продолжается изучение предложений для дальнейшего приобретения оборудования для ПЦР лаборатории, которая позволит уменьшить нагрузку на лабораторию в г. Славянск», — говорится в сообщении.

На этой неделе лаборатория иммуноферментного анализа на базе Торецкое городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины» уже начала ИФА тестирование на COVID-19.

Таким образом, в Славянск будут направлять материалы граждан, прибывших из-за рубежа и временно неподконтрольной территории. Это позволит жителям Торецка, Покровска, Селидово и Константиновки быстро получать результаты тестирования на коронавирус: процесс получения результатов тестирования уменьшится с 14 дней до 1-2 дней.

Ранее исследования на коронавирус в Донецкой области проводился в двух лабораториях, расположенных в Славянске и Мариуполе.

С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донецкой области было выявлено 749 случаев заболевания коронавирусом.

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