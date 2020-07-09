ГСЧС: Угрозы распространения огня в лесном массиве на Луганщине нет

По состоянию на 17:40 9 июля в Новоайдарском районе Луганской области удалось локализировать возгорание сухой травы и лесного массива. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



«Пока остаются три очага тления. Угрозы распространения огня нет», — говорится в сообщении.



На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.



К тушению привлечены 1 494 человека и 293 единицы техники, в том числе 2 самолета АН-32П.

Ранее председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что открытых участков пламени в лесном массиве Новоайдарского района уже нет.



Лесной пожар начался в Новоайдарском районе 6 июля. Вчера огонь распространился из-за порывов ветра. По предварительным данным, общая площадь пожара составляет около 5 тысяч гектаров.



В результате пожара погибли по меньшей мере пять местных жителей. Еще один человек умер в больнице. Огнем повреждено и уничтожено более сотни жилых домов. Пострадавшим семьям будут выплачены компенсации.