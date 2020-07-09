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Сепаратисты смягчили условия пропуска патрулей ОБСЕ в ОРДЛО

09 июля 2020, 20:24

Сепаратисты смягчили условия пропуска патрулей ОБСЕ в ОРДЛО

Группировки «ДНР/ЛНР» отменили требование о прохождении сотрудниками СММ ОБСЕ обязательной самоизоляции при въезде на подконтрольную боевикам территорию Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в заявлениях «министров иностранных дел» формирований Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего.

Отныне боевики будут пропускать патрули СММ при условии предъявления отрицательных результатов тестов на коронавирус, а также при прохождении повторного теста по истечении 14 дней. С соответствующей просьбой в адрес сепаратистов обращался глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик на заседании Контактной группы 25 июня.

Отмечается, что группировки приняли решение о смягчении режима пропуска СММ ОБСЕ в связи с ослаблением карантинных мер.

С конца марта боевики отказывались пропускать патрули СММ ОБСЕ через линию соприкосновения в обе стороны, ссылаясь на меры по борьбе с COVID-19.

В то же время, «ДНР» ограничивает пропуск гражданских лиц, следующих в направлении Донецка по дорожному коридору «Еленовка» — КПВВ «Новотроицкое». Для проезда на подконтрольную боевикам территорию необходимо попасть в специальные списки «штаба ДНР», а сам пропуск осуществляется в дни, которые определяет этот «штаб».

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