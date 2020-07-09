По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

За минувшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших составляет 748 человек, 258 выздоровели, 10 — умерли.



В Луганской области без учета неподконтрольной территории выявили троих инфицированных коронавирусом. С начала пандемии в области подтвержден 91 случай инфицирования, 72 человека уже выздоровели, летальных исходов нет.



В течение 8 июля в отдельных районах Донецкой области было выявлено 29 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, заявили в группировке «ДНР». По состоянию на 9 июля «ДНР» признает 1319 случаев COVID-19. Из них 594 человека уже выписаны, а 78 — умерли.



В «ЛНР» заявили о девяти новых случаях инфицирования за минувшие сутки. В целом группировка признает 551 случай заражения коронавирусной инфекцией.



В Донецкой области появилась еще одна лаборатория для исследования коронавирусной инфекции: тестирования на полимеразную цепную реакцию отныне будут проводить также на базе Торецкого лабораторно центра.



Политика



Местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) состоятся после решения вопросов безопасности, поэтому голосование будет внеочередным и пройдет по специальному закону, заявил глава МинВОТ, вице-премьер-министр Алексей Резников.



Резников считает, что Западу стоит поддержать пересмотр Минских соглашений. По его мнению, действующие с 2015 года договоренности «больше не отражают реалий на востоке Украины».



В ОБСЕ сообщили, что в ходе заседания Трехсторонней контактной группы стороны договорились о предоставлении гарантий безопасности, необходимых для подготовки к открытию КПВВ на Луганщине. Сейчас в области функционирует единственный пункт пропуска, расположенный вблизи Станицы Луганской.



Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что на государственном уровне никогда не обсуждались вопросы о присоединении оккупированного Донбасса к России.



Общество



Группировки «ДНР/ЛНР» отменили требование о прохождении сотрудниками СММ ОБСЕ обязательной самоизоляции при въезде в ОРДЛО. С конца марта боевики отказывались пропускать патрули СММ ОБСЕ через линию соприкосновения в обе стороны, ссылаясь на меры по борьбе с COVID-19.



ООН и Международный комитет Красного Креста направили в ОРДЛО гуманитарную помощь общим весом 75 тонн. В состав грузов вошли строительные материалы, постельные принадлежности и наборы реагентов для проведения ПЦР-тестов.



Боевые действия



СБУ установила, что полковник ФСБ России Игорь Егоров был одним из организаторов оккупации и командовал боевиками на Донбассе.



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