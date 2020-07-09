Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

09 июля 2020, 21:40

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

За минувшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших составляет 748 человек, 258 выздоровели, 10 — умерли.

В Луганской области без учета неподконтрольной территории выявили троих инфицированных коронавирусом. С начала пандемии в области подтвержден 91 случай инфицирования, 72 человека уже выздоровели, летальных исходов нет.

В течение 8 июля в отдельных районах Донецкой области было выявлено 29 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, заявили в группировке «ДНР». По состоянию на 9 июля «ДНР» признает 1319 случаев COVID-19. Из них 594 человека уже выписаны, а 78 — умерли.

В «ЛНР» заявили о девяти новых случаях инфицирования за минувшие сутки. В целом группировка признает 551 случай заражения коронавирусной инфекцией.

В Донецкой области появилась еще одна лаборатория для исследования коронавирусной инфекции: тестирования на полимеразную цепную реакцию отныне будут проводить также на базе Торецкого лабораторно центра.

Политика

Местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) состоятся после решения вопросов безопасности, поэтому голосование будет внеочередным и пройдет по специальному закону, заявил глава МинВОТ, вице-премьер-министр Алексей Резников.

Резников считает, что Западу стоит поддержать пересмотр Минских соглашений. По его мнению, действующие с 2015 года договоренности «больше не отражают реалий на востоке Украины».

В ОБСЕ сообщили, что в ходе заседания Трехсторонней контактной группы стороны договорились о предоставлении гарантий безопасности, необходимых для подготовки к открытию КПВВ на Луганщине. Сейчас в области функционирует единственный пункт пропуска, расположенный вблизи Станицы Луганской.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что на государственном уровне никогда не обсуждались вопросы о присоединении оккупированного Донбасса к России.

Общество

Группировки «ДНР/ЛНР» отменили требование о прохождении сотрудниками СММ ОБСЕ обязательной самоизоляции при въезде в ОРДЛО. С конца марта боевики отказывались пропускать патрули СММ ОБСЕ через линию соприкосновения в обе стороны, ссылаясь на меры по борьбе с COVID-19.

ООН и Международный комитет Красного Креста направили в ОРДЛО гуманитарную помощь общим весом 75 тонн. В состав грузов вошли строительные материалы, постельные принадлежности и наборы реагентов для проведения ПЦР-тестов.

Боевые действия

СБУ установила, что полковник ФСБ России Игорь Егоров был одним из организаторов оккупации и командовал боевиками на Донбассе.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:24
Сепаратисты смягчили условия пропуска патрулей ОБСЕ в ОРДЛО
19:03
Резников: Выборы в ОРДЛО пройдут по специальному закону после решения вопросов безопасности
16:46
ООН и Красный крест отправили помощь на оккупированный Донбасс
16:18
Информация об угрозе взрыва в торговом центре Донецка не подтвердилась
14:37
В Донецке эвакуировали людей из торгового центра из-за угрозы взрыва
10:31
«ДНР» выявила 29 заболевших коронавирусом за сутки
10:07
«ЛНР» сообщила о девяти новых инфицированных коронавирусом
08:47
Беспилотник ОБСЕ обстреляли возле участка разведения в районе Петровского
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:50
В «ЛНР» назвали специальности, для которых сократят «бюджетные» места в вузах
15:42
«ЛНР» убирает из названия университета упоминание Тараса Шевченко
13:24
Боевики «ДНР» избили людей, которые хотели попасть в Донецк
10:48
«ДНР» сообщила о 26 заболевших COVID-19 и одном умершем за сутки
09:57
«ЛНР» заявила о 542 случаях COVID-19
все новости
22:02
В Славянске и Мариуполе выявили новые случаи COVID-19
21:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:24
Сепаратисты смягчили условия пропуска патрулей ОБСЕ в ОРДЛО
19:41
Боевики обстреляли позиции ООС на Луганщине
19:03
Резников: Выборы в ОРДЛО пройдут по специальному закону после решения вопросов безопасности
18:47
ГСЧС: Угрозы распространения огня в лесном массиве на Луганщине нет
18:22
На Донетчине появилась еще одна лаборатория для исследований на COVID-19
16:52
Резников призвал Запад поддержать пересмотр Минских соглашений
16:46
ООН и Красный крест отправили помощь на оккупированный Донбасс
16:31
Реинтеграция Донбасса: Что сделано за 100 дней? ►
16:18
Информация об угрозе взрыва в торговом центре Донецка не подтвердилась
15:40
У Порошенко назвали фейком и «местью Кремля» запись разговора с Путиным
15:03
Лесные пожары: В Луганской ОГА заявили, что открытых участков пламени уже нет
14:37
В Донецке эвакуировали людей из торгового центра из-за угрозы взрыва
14:12
В Раде обещают отдельную квоту в вузы для детей с оккупированных территорий
все новости
ВИДЕО
Реинтеграция Донбасса: Что сделано за 100 дней? ►
09 июля, 16:31
Резников считает, что Россия может пойти на уступки в переговорах по Донбассу ►
05 июля, 15:18
Секретные поставки газа для «Л-ДНР» и протесты шахтеров в Киеве ►
04 июля, 22:48

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция