Штаб ООС заявил о 7 обстрелах на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.



Там рассказали, что боевики применили при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм и 82-х мм минометы, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.



По данным штаба, обстрелам подверглись позиции украинских военных у Новолуганского, Причепиловки, Марьинки.



В свою очередь Объединенные силы открывали огонь в ответ.



С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня. По данным штаба, были применены запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм у Причепиловки.



Потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.