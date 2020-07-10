Спасатели продолжают тушение лесного пожара на Луганщине

Спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара в Новоайдаровском районе Луганской области. Открытого горения в пятницу утром не наблюдается. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Пожарные продолжают поливать водой тлеющую древесину. Всего к ликвидации возгорания привлечены 1 тысяча 169 человек и 228 единиц техники.



Ориентировочная площадь пожара составила около 5 тысяч гектаров.



Как сообщалось, в результате лесных пожаров на Луганщине погибли пять человек.



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