Медведев предложил украинцам смириться с аннексией Крыма. В Киеве отреагировали

Украина никогда не смирится с российскими нарративами в отношении Крыма и Донбасса — эти территории являются украинскими. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.



«Крым и Донбасс — это территория Украины. Можно даже не пытаться нас убедить. Украина никогда не смирится с российскими нарративами!», — написал он в Twitter, комментируя интервью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.



По словам Бондара, «заявления со стороны РФ равны большому нулю».

Крим і Донбас - це територія України. Для нас заяви з боку РФ дорівнюють великому НУЛЮ!

Можна навіть не намагатися нас переконати. Україна НІКОЛИ не змиритися з російськими наративами! — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 9, 2020

На заявления Медведева также отреагировал посол Украины в США Владимир Ельченко:

Украина советует Медведеву смириться с тем, что он уже давно ничего не решает https://t.co/8DIw1djerJ — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) July 9, 2020

В интервью радио «Комсомольская правда» от 9 июля Медведвев заявил, что украинцам стоит смириться с аннексией Крыма Россией, которая по его словам, «не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины»: «Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны».