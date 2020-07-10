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Медведев предложил украинцам смириться с аннексией Крыма. В Киеве отреагировали

10 июля 2020, 09:17

Медведев предложил украинцам смириться с аннексией Крыма. В Киеве отреагировали

Украина никогда не смирится с российскими нарративами в отношении Крыма и Донбасса — эти территории являются украинскими. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«Крым и Донбасс — это территория Украины. Можно даже не пытаться нас убедить. Украина никогда не смирится с российскими нарративами!», — написал он в Twitter, комментируя интервью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

По словам Бондара, «заявления со стороны РФ равны большому нулю».

На заявления Медведева также отреагировал посол Украины в США Владимир Ельченко:

В интервью радио «Комсомольская правда» от 9 июля Медведвев заявил, что украинцам стоит смириться с аннексией Крыма Россией, которая по его словам, «не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины»: «Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны».

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