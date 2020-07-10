Медперсонал в Макеевке отказался говорить с миссией ОБСЕ о гибели подростка

Сергей Балабанов. Источник: VK

Сотрудники больницы в подконтрольной боевикам Макеевке отказались сообщать наблюдателям СММ ОБСЕ информацию о гибели подростка в результате взрыва в одном из жилых домов. Об этом сообщается в отчете миссии.



Медперсонал сказал сотрудникам СММ, что данная информация может быть предоставлена только членами незаконных вооруженных формирований.



5 июля в девятиэтажном доме в микрорайоне «Зеленый» в Макеевке произошел взрыв, в результате которого погиб 15-летний ученик школы № 50 Сергей Балабанов. Подросток умер в реанимации.



По словам соседей, на момент взрыва подросток находился дома один. Детали происшествия группировка «ДНР» не сообщает.