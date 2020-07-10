В «ДНР» назвали число участников голосования по поправкам к Конституции РФ

Четырнадцать с половиной тысяч жителей неподконтрольной Украине части Донецкой области приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции России.



Об этом сообщила бывшая сотрудница «министерства информации ДНР» Майя Пирогова на своем YouTube-канале «МАЙ ДНР».



«Я знаю цифру: четырнадцать с половиной тысяч на самом деле [проголосовало]», — сказала она в разговоре с главой «общественной палаты ДНР» Александром Кофманом.



«Ну жалко [что такое количество], потому что здесь сто тысяч граждан [с паспортами России]», — отреагировал Кофман.

Голосование за поправки к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля. В нем приняли участие жители подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» районов Донбасса, которые получили российские паспорта. Для этого из Донецка и Луганска были запущены специальные автобусные маршруты на участки голосования в Ростовской области.



МИД Украины призвал международное сообщество ввести новые санкции против России за привлечение жителей оккупированных территорий к голосованию.



По данным ЦИК России, за принятие поправок к Конституции проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%. Явка на голосовании составила 67,97%. Изменения в основной закон вступили в силу 4 июля.



Пакет поправок включает «обнуление» президентских сроков президента РФ Владимира Путина, расширение власти главы государства.