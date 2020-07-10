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В украинских тюрьмах и СИЗО находятся более 300 россиян

10 июля 2020, 11:44

В украинских тюрьмах и СИЗО находятся более 300 россиян

В украинских следственных изоляторах и тюрьмах удерживаются более 300 граждан Российской Федерации. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Государственную уголовно-исполнительную службу.

«По состоянию на 1 июня 2020 года в следственных изоляторах содержалось 720 иностранных граждан, из них 126 граждан Российской Федерации. В учреждениях исполнения наказаний удерживались 459 иностранных граждан, из них 184 человека, являющихся гражданами Российской Федерации», — сообщили журналистам в ведомстве.

По состоянию на 1 сентября 2019 года в украинских СИЗО удерживали 130 россиян, еще 206 — в учреждениях исполнения наказаний.

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