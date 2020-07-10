Боевики стреляли возле Авдеевки: ранен военнослужащий

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела боевиков вблизи Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Боевики стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
«Вследствие обстрелов один наш военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение», — говорится в сообщении.
Военного доставили в медучреждение, где ему оказали надлежащую медицинскую помощь. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
Подразделения ОС открыли огонь в ответ. Потери боевиков уточняются.