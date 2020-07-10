Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Прокуратура завела уголовное дело на гражданина Чили за участие в боях на Донбассе

10 июля 2020, 12:55

Прокуратура завела уголовное дело на гражданина Чили за участие в боях на Донбассе

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против гражданина Чили за участие в вооруженном конфликте в составе боевиков на Донбассе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным прокуроров, с 2018 года он участвовал в конфликте «в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ на временно оккупированной территории Донецкой области». По данным правоохранителей, иностранец входил в «полк Всевеликого войска Донского», участники которого были подготовлены и переправлены из Ростовской области России.

Производство начато по фактам участия наемника в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ Украины, которые привели к гибели людей или другим тяжким последствиям, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям (часть 4 статьи 447, часть 3 статьи 110, часть 5 статьи 260 Уголовного кодекса).

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с возможностью конфискации имущества.

Проведение досудебного расследования поручено следователям главного следственного управления Службы безопасности Украины.

ТЕГИ

Организации
ДНР Офис генпрокурора

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:55
«ДНР» отчиталась о рекордном числе нарушителей карантина
11:15
«ДНР» заявила о 17 заболевших коронавирусом и одном умершем за сутки
10:35
В «ДНР» назвали число участников голосования по поправкам к Конституции РФ
09:47
Медперсонал в Макеевке отказался говорить с миссией ОБСЕ о гибели подростка
21:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:24
Сепаратисты смягчили условия пропуска патрулей ОБСЕ в ОРДЛО
19:03
Резников: Выборы в ОРДЛО пройдут по специальному закону после решения вопросов безопасности
16:46
ООН и Красный крест отправили помощь на оккупированный Донбасс
16:18
Информация об угрозе взрыва в торговом центре Донецка не подтвердилась
14:37
В Донецке эвакуировали людей из торгового центра из-за угрозы взрыва
10:31
«ДНР» выявила 29 заболевших коронавирусом за сутки
10:07
«ЛНР» сообщила о девяти новых инфицированных коронавирусом
08:47
Беспилотник ОБСЕ обстреляли возле участка разведения в районе Петровского
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:50
В «ЛНР» назвали специальности, для которых сократят «бюджетные» места в вузах
все новости
12:55
Прокуратура завела уголовное дело на гражданина Чили за участие в боях на Донбассе
12:52
Боевики стреляли возле Авдеевки: ранен военнослужащий
11:55
«ДНР» отчиталась о рекордном числе нарушителей карантина
11:44
В украинских тюрьмах и СИЗО находятся более 300 россиян
11:15
«ДНР» заявила о 17 заболевших коронавирусом и одном умершем за сутки
10:49
Четверо правоохранителей задержаны на Донетчине по подозрению в наркоторговле и вымогательствах
10:35
В «ДНР» назвали число участников голосования по поправкам к Конституции РФ
09:47
Медперсонал в Макеевке отказался говорить с миссией ОБСЕ о гибели подростка
09:38
«ЛНР» сообщила, что число случаев COVID-19 достигло 555
09:17
Медведев предложил украинцам смириться с аннексией Крыма. В Киеве отреагировали
08:51
В Украине установлен рекорд по числу выздоровевших от коронавируса за сутки
08:42
Спасатели продолжают тушение лесного пожара на Луганщине
08:27
Штаб ООС заявил о 7 обстрелах на Донбассе
08:05
Пожары в Луганской области. Видеорепортаж ►
00:17
Россия внесла журналиста Бабченко в список террористов и экстремистов
все новости
ВИДЕО
Пожары в Луганской области. Видеорепортаж ►
10 июля, 08:05
Реинтеграция Донбасса: Что сделано за 100 дней? ►
09 июля, 16:31
Резников считает, что Россия может пойти на уступки в переговорах по Донбассу ►
05 июля, 15:18

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция