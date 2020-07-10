Прокуратура завела уголовное дело на гражданина Чили за участие в боях на Донбассе

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против гражданина Чили за участие в вооруженном конфликте в составе боевиков на Донбассе. Об этом сообщается на сайте ведомства.



По данным прокуроров, с 2018 года он участвовал в конфликте «в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ на временно оккупированной территории Донецкой области». По данным правоохранителей, иностранец входил в «полк Всевеликого войска Донского», участники которого были подготовлены и переправлены из Ростовской области России.



Производство начато по фактам участия наемника в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ Украины, которые привели к гибели людей или другим тяжким последствиям, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям (часть 4 статьи 447, часть 3 статьи 110, часть 5 статьи 260 Уголовного кодекса).



Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с возможностью конфискации имущества.



Проведение досудебного расследования поручено следователям главного следственного управления Службы безопасности Украины.