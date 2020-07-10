Пятый президент Украины Петр Порошенко не поздравлял президента РФ Владимира Путина с Днем России 12 июня 2014 года. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНИАН.



«Не могу подтвердить этот факт [поздравления]. Никаких обменов приветственными посланиями, которые протокольно предусмотрены во время таких национальных праздников, не осуществлялись, и не осуществляется, собственно, и сейчас, к сожалению», — сказал он журналистам.



На уточняющий вопрос, могло ли звучать такое приветствие во время телефонных разговоров, Песков ответил: «Мне не известно о телефонных разговорах, во время которых звучали такие поздравления».



При этом 12 июня 2014 года Песков сам сказал журналистам, что Порошенко поздравил Путина с Днем России во время телефонного разговора.



Кроме того, сообщение об этом до сих пор есть на сайте Кремля. «П.Порошенко также поздравил В.Путина с национальным праздником — Днем России», — отмечается в публикации шестилетней давности.

В понедельник народный депутат Ирина Верещук в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV заявила, что Петр Порошенко в 2014 году поздравил Владимира Путина с Днем России. В ответ Порошенко обвинил ее во лжи и обратил внимание, что информация о «поздравлении» указана на сайте Кремля.



Сегодня Песков также не смог подтвердить или опровергнуть подлинность телефонного разговора Порошенко и Путина 30 апреля 2015 года, которую обнародовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач.



«Первое: мы никогда не комментируем и никогда не раскрываем детали международных разговоров нашего президента с зарубежными визави, за исключением той информации, которую мы даем в сообщениях пресс-службы. Второе: что касается опубликованной записи — мне не известно, что такой разговор имел место и также я не могу ничего сказать об аутентичности этой записи», — заявил представитель Кремля.