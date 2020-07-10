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«Шахтер» узнал, с кем может сыграть в Лиге Европы, если пройдет «Вольфсбург»

10 июля 2020, 14:33

«Шахтер» узнал, с кем может сыграть в Лиге Европы, если пройдет «Вольфсбург»

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка оставшихся раундов Лиги Европы УЕФА. Были определены потенциальные пары участников 1/4 и 1/2 финала, а также номинальный хозяин финального матча, который пройдет 21 августа в немецком Кельне.

Футбольный турнир был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. В первом матче 1/8 финала донецкий «Шахтер» в гостях обыграл немецкий «Вольфсбург» со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 5 или 6 августа в Украине. 

Четвертьфиналы

• «Шахтер» (Украина)/«Вольфсбург» (Германия) — «Айнтрахт» (Германия)/«Базель» (Швейцария) 

• ЛАСК (Австрия)/«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Истанбул» (Турция)/«Копенгаген» (Дания)

• «Интер» (Италия)/«Хетафе» (Испания) — «Рейнджерс» (Шотландия)/«Байер» (Германия)

• «Севилья» (Испания)/«Рома» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция) – «Вулверхэмптон» (Англия)

Полуфинал

• Победитель четвертьфинала №1 — Победитель четвертьфинала №3 

• Победитель четвертьфинала №2 — Победитель четвертьфинала №4 

В 1/2 финала в случае прохода «Шахтер» сыграет с победителем четвертьфинала «Интер» (Италия)/«Хетафе» (Испания) — «Рейнджерс» (Шотландия)/«Байер» (Германия).

Финал

В случае выхода в финал «Шахтер» не будет номинальным хозяином.

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