«Шахтер» узнал, с кем может сыграть в Лиге Европы, если пройдет «Вольфсбург»

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка оставшихся раундов Лиги Европы УЕФА. Были определены потенциальные пары участников 1/4 и 1/2 финала, а также номинальный хозяин финального матча, который пройдет 21 августа в немецком Кельне.



Футбольный турнир был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. В первом матче 1/8 финала донецкий «Шахтер» в гостях обыграл немецкий «Вольфсбург» со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 5 или 6 августа в Украине.



Четвертьфиналы



• «Шахтер» (Украина)/«Вольфсбург» (Германия) — «Айнтрахт» (Германия)/«Базель» (Швейцария)



• ЛАСК (Австрия)/«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Истанбул» (Турция)/«Копенгаген» (Дания)



• «Интер» (Италия)/«Хетафе» (Испания) — «Рейнджерс» (Шотландия)/«Байер» (Германия)



• «Севилья» (Испания)/«Рома» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция) – «Вулверхэмптон» (Англия)



Полуфинал



• Победитель четвертьфинала №1 — Победитель четвертьфинала №3



• Победитель четвертьфинала №2 — Победитель четвертьфинала №4



В 1/2 финала в случае прохода «Шахтер» сыграет с победителем четвертьфинала «Интер» (Италия)/«Хетафе» (Испания) — «Рейнджерс» (Шотландия)/«Байер» (Германия).



Финал



В случае выхода в финал «Шахтер» не будет номинальным хозяином.