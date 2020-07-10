Минздрав рекомендует закрыть несколько пляжей на Азовском побережье

В Донецкой области под надзором лабораторных центров Министерства здравоохранения находится 9 морских пляжей, из них 5 — в Мариуполе и 4 — в Первомайском районе на Азовском побережье. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.



По результатам исследований было обнаружено отклонение по индексу ЛКП в двух пробах морской воды, взятых на городском пляже в районе гостиницы «Турист» в Мариуполе.



В пробах воды из общественного пляжа поселка Ялта обнаружена бактерия v. Parahaemolуtісus.



В связи с этим, ведомство рекомендует установить щиты о запрете купания на указанных пляжах. Пробы воды взяты повторные исследования.