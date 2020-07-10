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Еще двое украинских военных ранены на Донбассе в результате обстрела

10 июля 2020, 16:24

Еще двое украинских военных ранены на Донбассе в результате обстрела

Двое украинских военнослужащих пострадали в результате обстрела на Донбассе сегодня днем. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там указали, что боевики обстреляли украинских военных вблизи Новолуганского из миномета 82 калибра. «Одна мина попала в траншею, осколками ранило двоих защитников Украины, которые несли службу на наблюдательном посту», — добавили в штабе.

Пострадавшим оказали первую помощь и эвакуированы в лечебное учреждение.

Сегодня ранее штаб ООС сообщил о ранении украинского военного вблизи Авдеевки.

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