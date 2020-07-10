ОБСЕ зафиксировала повреждение водопровода и линий электропередач вблизи Горловки

Беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ обнаружил повреждения водопровода и линий электропередач вблизи подконтрольной группировке «ДНР» Горловки. Об этом сообщается в отчете миссии.



«БПЛА зафиксировал осколочные повреждения на 2 участках водопровода: примерно в 160 м к юго-юго-западу и приблизительно в 230 м к востоко-юго-востоку от известной позиции военного типа (по оценке, принадлежала вооруженным формированиям)», — говорится в отчете.



Наблюдатели видели в северо-западной части Горловки не менее 50 воронок. По оценке ОБСЕ, возникших недавно в результате разрывов, предположительно, 82-мм минометных мин, выпущенных из юго-западного направления.



«Некоторые из этих воронок зафиксированы в пределах 15 м от водопровода», — говорится в отчете.



Кроме того, рядом с воронками были обнаружены многочисленные поваленные опоры и линии электропередач, а также обгоревший трансформатор.



Наблюдатели видели продолжающиеся ремонтные работы на водопроводе, а также, 2 трактора, грузовик, буксируемый генератор и не менее 4 рабочих поблизости.