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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 июля

10 июля 2020, 23:21

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 июля

Ситуация с распространением Covid-19

В Украине за минувшие сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 819 человек. При этом выздоровели 1016 пациентов, что стало рекордом. С начала пандемии в стране зарегистрировано 52 043 инфицированных. Из них выздоровели - 24800 человек, умерло - 1345.

На подконтрольной территории Донецкой области подтвержден 751 случай, в Луганской - 94.

Группировка «ДНР» заявила о 17 новых случаях заболевания коронавирусом. Один ранее больной умер. Утверждается, что шесть случаев обнаружены у тех, кто прибыл с подконтрольной Украине территории 7 июля, трое из них проходили обсервацию. Всего по состоянию на 10 июля «ДНР» признает 1336 случаев коронавируса. Из них выписан 601 человек, а 79 - умерли.

В период с 26 июня по 9 июля «полиция» группировки «ДНР» составили 166 протоколов по фактам нарушения карантина. Такое количество протоколов за две недели стало рекордом с начала пандемии.

Группировка «ЛНР» признает 555 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В так называемом «минздраве» заявили, что выписали с дважды отрицательным результатом теста 479 человек. За минувшие сутки случаев смерти из-за COVID-19 «ЛНР» не зарегистрировала. С начала пандемии умерли 13 человек.

Политика

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинская сторона договорилась об обмене удерживаемыми лицами во время заседания Трехсторонней контактной группы. Также, по его словам, в скором времени ожидается достижение договоренности о прекращении огня.

Ермак рассказал, что политическая подгруппа на встрече советников лидеров стран «нормандского формата» в Берлине рассматривала имплементацию «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

В Москве расценивают заявления вице-премьера Украины Алексея Резникова о необходимости пересмотра Комплекса мер по урегулированию на Донбассе как сигнал о возможном выходе Киева из Минского и Нормандского процессов

Нидерланды подадут иск против России в Европейский суд по правам человека за ее роль в уничтожении самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Права человека

В группировке «ДНР» заявили, что с начала военного конфликта на Донбассе осудили 99 человек по обвинению в «госизмене» и «шпионаже» в пользу Украины.

Общество

Офис генпрокурора открыл уголовное производство против гражданина Чили за участие в вооруженном конфликте в составе боевиков на Донбассе.

Сотрудники больницы в подконтрольной боевикам Макеевке отказались сообщать наблюдателям СММ ОБСЕ информацию о гибели подростка в результате взрыва в одном из жилых домов.

Боевые действия

Беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ обнаружил повреждения водопровода и линий электропередач вблизи подконтрольного группировке «ДНР» города Горловка.

ОБСЕ констатировала пятикратное увеличение количества военной техники, размещенной вблизи линии соприкосновения на Донбассе, включая в жилых районах и возле них.

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