На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще трое получили ранения

За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что противник применял запрещенные Минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие.



По данным штаба, обстрелам подверглись украинские позиции в районе населенных пунктов Причепиловка, Орехово, Троицкое, Хутор Вильный, Новотошковское, Новолуганское, Катериновка, Водяное, Авдеевка, Невельское Лебединское.



«С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм у Водяного. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет», — подытожили в штабе ООС.