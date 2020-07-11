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В «ДНР» заявили о 24 новых случаях заболевания коронавирусом

11 июля 2020, 10:35

В «ДНР» заявили о 24 новых случаях заболевания коронавирусом

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки зарегистрировали 24 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает так называемый «минздрав» группировки.

Утверждается, что два случая инфицирования обнаружили у тех, кто 7 июля приехал из Украины. Их из обсервации в больнице №9 Макеевки перевели в «специализированные учреждения здравоохранения». Другие случаи заболевания обнаружили у контактировавших с заболевшими ранее.

Сообщается, что состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Также 10 июля с полным выздоровлением выписали 17 человек.

В целом группировка с начала пандемии признала 1 360 заболевших, из них продолжают лечение 663 человека. Выписаны 618 пациентов, 79 скончались.

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