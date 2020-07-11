«ЛНР» заявила о начале работ по оборудованию пунктов пропуска у Счастья и Золотого

В группировке «ЛНР» заявили о начале работ по оборудованию пунктов пропуска у Счастья и Золотого в рамках договоренностей на заседании Трехсторонней контактной группы 8 июля. Об этом пишет сепаратиский сайт ЛИЦ.



По словам представителя группировки Михаила Филипоненко в «СЦКК», идут работы по проверке местности на предмет наличия взрывоопасных предметов в районах строительства инфраструктуры пунктов пропуска «Луганск — Счастье» и «Первомайск — Золотое».



Ранее пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что позиция украинской стороны о возможности открытия двух новых КПВВ в Луганской области в течение 4 месяцев получила поддержку на заседании ТКГ.