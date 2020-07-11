«ЛНР» зарегистрировали 13 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки и одну смерть 

Так называемый «минздрав» группировки «ЛНР» минувшие сутки зарегистрировал 13 новых случаев заболевания COVID-19 в отдельных районах Луганской области. А также один летальный случай от коронавируса. Об этом сообщает сепаратистский сайт ЛИЦ.



Утверждается, что с полным выздоровлением выписаны 10 человек.



Всего с начала эпидемии группировка признала 568 случаев инфицирования коронавирусом.



Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 482 человека, 14 заболевших умерли.