Группировка «ДНР» может разрешить въезд в Донецк по спискам на следующей неделе. Об этом сообщил так называемый депутат «народного совета ДНР» Владислав Бердичевский.



Он анонсировал открытие гуманитарного коридора с подконтрольной Украине территорией. Однако точной даты пока не назвал.



Кроме этого, пользователи соцсетей сообщают, что начали получать звонки с информацией об открытии въезда на подконтрольную боевикам территорию в понедельник, 13 июля с 09:00 до 18:00 через пункт пропуска Еленовка.



При этом группировка обязывает прибывших проходить 14-дневную обсервацию, а авто оставлять на стоянке в Еленовке. После санобработки, через неделю родственники могут его забрать.



Об открытии КПП на выезд информации пока нет.



«ДНР» разрешает въехать в Донецк только в определенные дни по спискам, которые формирует их штаб.

Около сотни человек, которые не могли попасть в Донецк, провели день в «серой зоне» 7 июля перед КПВВ «Еленовка».



По данным БФ «Право на защиту», 83 человек, находившихся перед блокпостом «ДНР», разогнали вооруженные люди. Некоторые сопротивлявшиеся были избиты.



В итоге все 83 человека были насильно посажены в автобусы и отвезены на «нулевой» блокпост «ДНР». После этого 46 человек (по другим данным — 47) остались ждать на «нуле», остальные — направились на подконтрольную Украине территорию.



Поздним вечером «ДНР» все же пропустила этих людей.