В Луганской ОГА надеются на поступление денег для выплат пострадавшим от пожара во вторник

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай надеется, что деньги для выплат семьям погибших от пожара и для компенсации убытков поступят на счет во вторник. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«В понедельник должно состояться заседание Кабмина, на котором рассмотрят вопрос выделения средств на компенсацию убытков, а также выплат семьям погибших от пожара. Надеюсь, что деньги поступят на счет уже во вторник», — говорится в сообщении.



Глава области отметил, что продолжается составление актов на домохозяйства, которые сгорели, для получения компенсации от государства.



«Завершить подготовку документов должны в воскресенье», — отмечено в сообщении.



Пострадавшие от пожаров получат за полностью утраченный дом 300 тысяч гривен, 50 тысяч гривен — на капитальный ремонт в частично разрушенных домах, 20 тысяч — возмещение потерь. Семьям погибшим в результате пожаров будет выплачено по 200 тысяч гривен.



Сейчас бойцы Нацгвардии и Нацполиции начали разбирать завалы на местах пожара в селе Смоляниново.