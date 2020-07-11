В двух аэропортах Украины установят лабораторию для проверки на коронавирус

В двух украинских международных аэропортах установят лаборатории для проведения ПЦР-исследований на коронавирус. Тесты будут делать прибывающим пассажирам. Об этом на совещании в Офисе президента заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает
пресс-служба ОП.
По словам Криклия, в настоящее время Министерство инфраструктуры работает над ускорением установления лабораторий в аэропортах Киева и Львова.
Кроме того, во избежание скопления людей возле лабораторий планируется отправлять результаты тестов в приложении «Дій вдома». Сейчас ведутся переговоры с Министерством цифровой трансформации.
«Это даст возможность уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, которые прибыли в Украину», — пояснил Криклий.
Сейчас граждане, которые прибывают в Украину из стран «красной зоны», должны в обязательном порядке проходить двухнедельную самоизоляцию. Однако, если результат теста в аэропорту будет отрицательным — граждане будут освобождаться от обязательного карантина.