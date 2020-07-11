За 11 июля в Донецкой области был выявлено один новый случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Болезнь диагностировали у 86-летней жительницы Славянска. Она из числа контактных лиц одной из ранее выявленных больных.



Всего в Славянске было выявлен 421 случай COVID-19. По этому показателю город занимает первое место в Донецкой области.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины было выявлено 759 случаев коронавируса. Из них 271 человек выздоровел, а 10 — скончались. Продолжают болеть 476 пациентов.