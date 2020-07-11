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В Донецкой области выявили новый случай COVID-19 — снова в Славянске

11 июля 2020, 23:05

В Донецкой области выявили новый случай COVID-19 — снова в Славянске

За 11 июля в Донецкой области был выявлено один новый случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

Болезнь диагностировали у 86-летней жительницы Славянска. Она из числа контактных лиц одной из ранее выявленных больных.

Всего в Славянске было выявлен 421 случай COVID-19. По этому показателю город занимает первое место в Донецкой области.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины было выявлено 759 случаев коронавируса. Из них 271 человек выздоровел, а 10 — скончались. Продолжают болеть 476 пациентов.

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