За сутки в Украине выявлено 678 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Украине выявлено 678 новых случаев заболевания коронавирусом, 457 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 11 — умерли. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



По состоянию на утро 12 июля в стране зафиксирован 53 521 случай COVID-19, из них 26 118 выздоровели, 1 383 человека умерли. Еще 26 020 человек продолжают лечение.



Большинство новых случаев COVID-19 подтверждено во Львовской (121), Ровенской (78) и Закарпатской областях, а также в Киеве (67).