«ДНР»: Один пациент с COVID-19 скончался, еще у двоих подтвердился диагноз

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 2 случая заболевания COVID-19. Кроме этого, скончался один пациент с коронавирусом, заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Согласно сообщению, умер мужчина в возрасте 65 лет.



Диагноз подтвержден у лиц контактных с заболевшими ранее.



По состоянию на 12 июля группировка признает 1362 случая заболевания коронавирусом, из которых 618 человек выздоровели, 80 — умерли.

За минувшие сутки в Украине без учета оккупированных территорий выявлено 678 новых случаев заболевания коронавирусом.