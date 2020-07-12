Еще у двоих военных ВСУ выявили коронавирус

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 2 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Двое военнослужащих в Винницкой и Хмельницкой областях находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.



По состоянию на 12 июля коронавирусом в ВСУ болеет 144 человека. Еще 442 человека выздоровели, пятеро скончались.



На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 535 человек.

За минувшие сутки в Украине без учета оккупированных территорий выявлено 678 новых случаев заболевания коронавирусом.