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Еще у двоих военных ВСУ выявили коронавирус

12 июля 2020, 12:37

Еще у двоих военных ВСУ выявили коронавирус

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 2 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Двое военнослужащих в Винницкой и Хмельницкой областях находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на 12 июля коронавирусом в ВСУ болеет 144 человека. Еще 442 человека выздоровели, пятеро скончались.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 535 человек.

За минувшие сутки в Украине без учета оккупированных территорий выявлено 678 новых случаев заболевания коронавирусом.

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