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Кремль: Выход из «Минска» означает потерю переговорной площадки по Донбассу

12 июля 2020, 15:16

Кремль: Выход из «Минска» означает потерю переговорной площадки по Донбассу

В случае выхода Украины из Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе будет сложно найти новую переговорную площадку. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, готовы ли Россия к выходу Украины из минских соглашений, Песков ответил, что «насильно мил не будешь, но выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве».

По его словам, если Киев пойдет на этот шаг, выстраиваемый сейчас переговорный процесс лишится переговорной базы, «а создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно».

«Для выработки какого-либо альтернативного документа необходим будет диалог с представителями самопровозглашенных республик. А тот же Киев напрочь отказывается от этого диалога. Таким образом получается какой-то замкнутый круг», — заявил он.

При этом Песков отметил, что в Кремле не знают, готова ли украинская сторона выйти из Минских соглашений.

Ранее вице-премьер-министр, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что Западу стоит поддержать пересмотр Минских соглашений.

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